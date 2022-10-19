Екснардепу повідомили про підозру за спробу підкупу мера Дніпра Філатова

Колишньому народному депутату України та екстоппосадовцю державної компанії "Укрбуд" повідомили про підозру. Його викрили на спробі підкупу міського голови Дніпра Бориса Філатова. За даними ЗМІ, йдеться про Максима Микитася.

Про це 19 жовтня повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

За даними слідства, екснардеп у жовтні 2022 року запропонував Флатову рекордну суму неправомірної вигоди - 22 млн євро. За таку суму підозрюваний просив укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. "Лояльність" Філатова екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро). Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

Варто зазначити, що підозрюваний є також є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Національної гвардії. Справа наразі слухається у суді.

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов прокоментував справу про спробу його підкупу за 22 млн євро з боку колишнього народного депутата та забудовника. Він розповів, що "витріщив очі від такого нахабства, а потім потопав до НАБУ, як цього прямо вимагає від чиновників закон "Про запобігання корупції".

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