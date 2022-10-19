Українців попередили про відключення світла найближчими днями: деталі

Близько 40% загальної інфраструктури та генерувальних потужностей серйозно пошкоджені.

Сьогодні і завтра, 19 і 20 жовтня, в різних регіонах України можливі віялові відключення електроенергії.

Про це заявив радник міністра енергетики України Олександр Харченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його даними, близько 40% загальної інфраструктури та генерувальних потужностей серйозно пошкоджені.

"Триває робота з відновлення і ремонту, але дива можливі до певної міри. Тому потрібно очікувати, що сьогодні-завтра будуть не тільки аварійні, а й планові відключення, щоб не перевантажувати мережу", ‒ заявив чиновник.

Нагадаємо, Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема по енергосистемі: