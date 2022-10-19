Дрони, які Іран надасть Росії, схожі на "Байрактари" - Жданов

Дрони, які Іран планує передати Росії, своєю потужністю нагадують турецькі “Байрактари”. У них можуть бути два або чотири “підвіси”, які можуть завдавати ударів високоточними боєприпасами.

Іранські дрони, які країна планує передати Росії, своєю потужністю нагадують турецькі “Байрактари” та можуть завдавати ударів високоточними снарядами.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

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“Проблема в тому, що у нас немає стільки радіоелектронних засобів боротьби, які могли б гасити ці дрони. Але якщо ми розгорнемо систему ППО, яка буде на підступах до об’єктів інфраструктури їх знищувати - шанси боротися з ними у нас є”, - наголосив Жданов.

Нагадаємо, що окупанти за день використали проти українців дев'ять дронів-камікадзе.

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