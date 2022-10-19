Дроны, которые Иран предоставит России, похожи на "Байрактары" — Жданов

Дроны, которые Иран планирует передать России, своей мощностью напоминают турецкие "Байрактары". У них могут быть два или четыре "подвеса", которые могут наносить удары высокоточными боеприпасами.
Иранские дроны, которые страна планирует передать России, своей мощностью напоминают турецкие "Байрактары" и могут наносить удары высокоточными снарядами.
Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.
“Проблема в том, что у нас нет столько радиоэлектронных средств борьбы, которые могли бы гасить эти дроны. Но если мы развернем систему ПВО, которая будет на подступах к объектам инфраструктуры их уничтожать – шансы бороться с ними у нас есть”, — подчеркнул Жданов.
Напомним, что оккупанты за день использовали против украинцев девять дронов-камикадзе.
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