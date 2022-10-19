Оккупанты за день использовали против украинцев девять дронов-камикадзе - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях оккупанты обстановку существенно не изменили. Беларусь и дальше поддерживает оккупантов, которые обстреливают территорию Украины.
Российские оккупанты продолжают бить по мирным городам нашего государства. Однако на Волынском и Полесском направлениях обстановку существенно не изменили.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Как отмечается, оккупанты в течение дня задействовали девять иранских дронов-камикадзе. Запускали их с территории Беларуси. Восемь из них сбиты.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы: на Сиверском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Гай и Хреновка Черниговской области.
На Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Терны, Красное, Огурцово, Стрелеча и Хатнее.
На Купянском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Каменка и Кисловка.
На Лиманском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Грековка, Гряниковка, Надежда, Новоегоровка, Заречное, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполевка.
На Бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк, Опытное, Раздолевка, Соледар, Спорное и Яковлевка.
На Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
На Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах более 45 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.
Напомним, что Кулеба заявил о поставках Украине Грецией боевых машин пехоты.
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