Окупанти за день використали проти українців дев'ять дронів-камікадзе - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках окупанти обстановку суттєво не змінили. Білорусь і надалі підтримує окупантів, які обстрілюють територію України.

Російські окупанти продовжують гатити по мирних містах нашої держави. Проте на Волинському та Поліському напрямках обстановку суттєво не змінили.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як зазначається, окупанти протягом дня задіяли дев’ять іранських дронів-камікадзе. Запускали їх із території Білорусі. Вісім із них збито.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Гай та Хрінівка Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Терни, Красне, Огірцеве, Стрілеча та Хатнє.

На Куп’янському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам’янка та Кислівка.

На Лиманському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Греківка, Гряниківка, Надія, Новоєгорівка, Зарічне, Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка.

На Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка.

На Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах понад 45 населених пунктів вздовж усієї лінії зіткнення.

Нагадаємо, що Кулеба заявив про постачання Україні Грецією бойових машин піхоти.

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