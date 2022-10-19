Які цілі використання Росією іранських дронів-камікадзе: Жданов відповів

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія застосовує у війні іранські дрони-камікадзе, щоб обвалити енергетичну систему України.

Про це він розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

"Вони хочуть обвалити нашу енергетичну систему: немає електрики, води й тепла. Напередодні зими. Це головна мета на сьогоднішній день – створити в країні хаос і паніку серед населення через те, що обвалюється енергетична система, влада неспроможна захистити цивільне населення і тому мир за будь-яку ціну, капітуляція на умовах Москви. Це перше і головне завдання", – заявив він.

Жданов додав, що ще одним завданням є викриття і часткове знищення української ППО.

"Друге завдання – викрити нашу протиповітряну систему, можливо, її хоча б частково знищити для того, щоб до ракет і дронів приєдналася російська авіація і могла бомбити як у березні – вони літали повільно в нашому небі і не боялися, що їх хтось зіб’є. Це друга мета цього застосування", – додав він.

Також Росія намагається перевантажити систему протиповітряної оборони.

"Третє – перевантаження системи ППО заради того, щоб ракетний удар досягав більшої мети. Тому що кількість вибухової речовини в ракеті і дроні відрізняється разів у десять щонайменше. Якщо у дроні 30 кг тротилу, то в ракеті щонайменше 300. І руйнування від ракети набагато більші", – підсумував Жданов.

Обстріли України ракетами та дронами 19 жовтня

Росія в середу, 19 жовтня, обстрілювала Україну ракетами. О 12:13 в Україні почалася масштабна повітряна тривога. Повідомлялося про загрозу ракетних ударів по всій території, окрім анексованої АР Крим.

В ОК "Північ" повідомили, що над Чернігівщиною вдалося збити дві російські ракети. Також у Чернігові вибухнув російський дрон-камікадзе.

Пролунали вибухи також в Івано-Франківській та Вінницькій областях. Станом на 16:25 в Україні оголосили про відбій повітряної тривоги. Раніше в ЗСУ повідомляли, що тривоги можуть тривати довше через іранські безпілотники.