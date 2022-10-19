Какие цели использования Россией иранских дронов-камикадзе: Жданов ответил

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия применяет в войне иранские дроны-камикадзе, чтобы обрушить энергетическую систему Украины.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Они хотят обвалить нашу энергетическую систему: нет электричества, воды и тепла. Накануне зимы. Это главная цель на сегодняшний день – создать в стране хаос и панику среди населения из-за того, что обрушивается энергетическая система, власти не могут защитить гражданское население и поэтому мир любой ценой, капитуляцией на условиях Москвы. Это первая и главная задача", – заявил он.

Жданов добавил, что еще одной задачей является разоблачение и частичное уничтожение украинского ПВО.

"Вторая задача – разоблачить нашу противовоздушную систему, возможно ее хотя бы частично уничтожить для того, чтобы к ракетам и дронам присоединилась российская авиация и могла бомбить как в марте – они летали медленно в нашем небе и не боялись, что их кто-нибудь собьет. Это вторая цель этого применения", – добавил он.

Россия пытается перегрузить систему противовоздушной обороны.

"Третье – перегрузка системы ПВО ради того, чтобы ракетный удар достигал большей цели. Потому что количество взрывчатого вещества в ракете и дроне отличается раз в десять как минимум. Если в дроне 30 кг тротила, то в ракете как минимум 300. И разрушение от ракеты гораздо больше", – подытожил Жданов.

Обстрелы Украины ракетами и дронами 19 октября

Россия в среду, 19 октября, обстреливала Украину ракетами. В 12.13 в Украине началась масштабная воздушная тревога. Сообщалось об угрозе ракетных ударов по всей территории, кроме аннексированной АР Крым.

В ОК "Север" сообщили, что над Черниговщиной удалось сбить две российские ракеты. Также в Чернигове разразился российский дрон-камикадзе.

Раздались взрывы также в Ивано-Франковской и Винницкой областях. По состоянию на 16.25 в Украине объявили об отбое воздушной тревоги. Ранее в ВСУ сообщали, что тревоги могут продолжаться дольше из-за иранских беспилотников.