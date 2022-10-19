Атака Украины ракетами и беспилотниками: в ВСУ рассказали, сколько целей удалось сбить

Из бомбардировщиков-ракетоносцев – Ту-95 и Ту-160 выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555.

Российские оккупанты в среду, 19 октября, атаковали Украину ракетами из стратегической авиации и одновременно запустили иранские беспилотники.

Об этом сообщает Воздушное командование ВСУ.

В общей сложности ПВО по состоянию на 16:00 сбило 4 из 6 российских ракет и 10 иранских беспилотников.

"Одна ракета уничтожена истребительной авиацией, одна — зенитно-ракетным подразделением в зоне ответственности Воздушное командование "Центр" на Киевщине и Винницкой области. Еще две ракеты — сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск на Черниговщине", — говорится в сообщении.

Также с территории Беларуси Россия атаковала Украину иранскими дронами Shahed-136.

"По состоянию на 15.30 десять боражирующих боеприпасов были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил воздушного командования "Центр", — говорится в сообщении.

Обстрелы Украины ракетами и дронами 19 октября

Россия в среду 19 октября обстреливала Украину ракетами. В 12.13 в Украине началась масштабная воздушная тревога. Сообщалось об угрозе ракетных ударов по всей территории, кроме аннексированного АР Крым.

В ОК "Север" сообщили, что над Черниговщиной удалось сбить две российские ракеты. Также в Чернигове разразился российский дрон-камикадзе.

Раздались взрывы также в Ивано-Франковской и Винницкой областях. По состоянию на 16.25 в Украине объявили об отбое воздушной тревоги. Ранее в ВСУ сообщали, что тревоги могут продолжаться дольше из-за иранских беспилотников.

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