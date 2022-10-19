Иран не признает поставки дронов России и хочет говорить с Украиной

В Иране заявляют, что поставка в агрессорку России военного вооружения, в том числе и дронов-камикадзе "Shahed-136", не соответствует действительности. Мол, такие заявления "основаны на ложной информации и пристрастных предположениях".

Об этом высказался представитель МИД Ирана Насер Канаани.

По его словам, "обвинение – "часть политической и целенаправленной медийной кампании некоторых стран против Исламской Республики Иран".

"В этой связи наша страна готова для диалога и переговоров с Украиной для снятия этих всех обвинений", — заявил Насер Канаани.

Представитель МИД высказался о том, что, мол, Тегеран "выступал против продолжения войны" и "стремился урегулировать разногласия мирным путем". По его словам, Иран "сохраняет нейтралитет в отношении войны на территории Украины".

Военная помощь Ирану агрессорцы России

Беспилотники иранского производства Shahed-136 массово атакуют украинские города. Россия получила 1700 дронов и заказала новые партии, информируют в ГУР. Впрочем, Тегеран это отрицает. В Кремле также врут, мол, нет информации о покупке иранских беспилотников.

Тем временем дроны россияне запускают с временно оккупированных территорий Украины. Помогают им в этом члены Корпуса стражей исламской революции, информируют в ISW. Аналитики подчеркивают, что иранские войска и учат их пользоваться "шахидами".

Что больше — издание Reuters пишет, Иран предоставит России ракеты класса "земля-земля". Соглашение было заключено еще 6 октября. Именно на этом фоне МИД Украины инициировало расторжение дипломатических отношений с Ираном.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова передать каждой стране ЕС обломки дронов-камикадзе как доказательство причастности Ирана к войне Крнемля.

Читайте также: