РПЦ скупает в Норвегии недвижимость рядом с военными базами

Русская православная церковь в последние годы приобрела несколько объектов недвижимости в Норвегии рядом с военными базами страны.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на местное издание Dagbladet.

Один из объектов – старый молитвенный дом в Серейде (коммуна Бергена) с видом на Хоконсверн. Это главная база Королевского военно-морского флота Норвегии и крупнейшая военно-морская база в странах Северной Европы. По данным из реестра, в 2016 году помещение было приобретено Богоявленским приходом Московского патриархата. Издание отмечает, что молитвенный дом расположен в 3 километрах по прямой от Хоконсверна и оттуда хорошо видна большая часть военно-морского флота Норвегии.

Еще несколько объектов РПЦ приобрела в 2017-2021 гг. в норвежском прибрежном регионе Ругалан. В частности, в Ставангере построен приход святой великомученицы Ирины, расположенный примерно в 15 минутах ходьбы от штаб-квартиры JWC – Объединенного центра боевых действий НАТО.

Кроме того, Русская православная церковь имеет недвижимость в городе Киркенес, в нескольких километрах от границы с Россией. По данным издания, приход преподобного Трифона Печенгского был приобретен церковью в 2015 году. Этот район известен тесными связями с Россией, многие россияне живут на норвежской стороне границы.

Кроме того, РПЦ имеет церковное здание в Осло – это Ольгинский приход. Службы здесь проходят с 1996 года. При приходе также действует воскресная школа для детей, иконописный класс, проводятся лекции о православии на русском и норвежском языках.

Фото: Associated Press

Норвежские эксперты говорят, что принадлежащие РПЦ объекты недвижимости "могут быть проблемой", поскольку здания могут использоваться "для чего-то другого", кроме религиозных целей.

"Если представить весь комплекс возможных мер, то можно срывать сигналы, возможно, подслушивать сигналы, можно оттуда управлять дронами, можно предлагать жилье людям, составляющим карту местности. Существует широкий спектр геодезической деятельности и возможных нарушений, которые могут быть выполнены с такой базы", – считает эксперт по безопасности с Alfa Sefland Winge.

Что Русская православная церковь говорит о войне в Украине

После начала полномасштабного российского вторжения патриарх Кирилл совершил литургию в главном храме Минобороны России, во время которой заявил, что на Донбассе продолжается "метафизическая борьба", и обвинил власти Украины в поощрении церковного раскола.

Он также считает, что Россия в своей истории "никогда ни на кого не нападала", а российскими военными в Украине руководит "внутреннее моральное чувство", основанное на православной вере.

После объявления в России "частичной" мобилизации патриарх Кирилл лично призвал россиян идти на фронт и не бояться умирать. Также он считает, что в войне против Украины российские военные выполняют свое "призвание и долг перед родиной и обществом", поэтому их действия "сравнимы с самопожертвованием".

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