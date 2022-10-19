"Не стоит расслабляться": в Ровенской ОВА предупредили об угрозе со стороны Беларуси

Ситуация на границе с Беларусью в Ровенской области остается неизменно стабильной и контролируемой.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в эфире телемарафона.

По его словам, в Ровенской области ударных группировок врага, которые могли бы пойти в наступление, нет. Он заверил, что сообщение об угрозе наступления из Беларуси является информационным вбросом.

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В то же время он предупредил, что любое покушение на сторону северо-запада Украины будет большой ошибкой Беларуси и "дорогой в один конец".

"На Ровенщине граница нерушима, никаких ударных группировок врага по ту сторону границы, по крайней мере, в ближайших зонах 30-50 км, мы не наблюдаем. Ситуация контролируемая, и кроме информационных вбросов, которые мы постоянно ощущаем, физических изменений по ту сторону границы незаметно", — заявил чиновник.

Коваль подчеркнул, что сохраняется угроза ракетной опасности с территории Беларуси. По его словам, не стоит расслабляться.

Ситуация в Беларуси

Белорусский режим Лукашенко принимает участие в войне против Украины с 24 февраля. Именно с территории Беларуси на Киев пошли в наступление русские войска. Оттуда же РФ запускает по Украине ракеты.

По данным наблюдателей, в Беларусь 16 октября прилетали три сверхзвуковых истребителя-перехватчика МИГ-31, которые сели на аэродром в Мачулищах. Именно эта модель истребителей способна нести на себе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и запускать их на расстоянии 2000 км. Поэтому людей предупредили, что в ближайшее время с территории Беларуси с помощью этих ракет могут начать обстрелы Украины.

На днях мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" заявила, что режим Лукашенко отправил в направлении оккупированного Донецка эшелон с 25 танками. А в оккупированный Луганск отправился эшелон с белорусскими "Уралами", снятыми со складов хранения.

Недавно Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в рамках Союзного государства. Диктатор Беларуси заявил, что вроде бы Украина готовилась нанести удар по его государству.

16 октября стало известно, что Российская Федерация начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты для региональной группировки войск.

В свою очередь, мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" со ссылкой на представителей Минобороны Беларуси заявила, что Россия перебросит в РБ 9 тысяч военных, а также около 170 танков, до 200 БМП и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

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