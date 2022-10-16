Путин продолжает разоружать Лукашенко: эшелон с белорусскими танками отправили в Донецк

А в оккупированный Луганск отправился эшелон с белорусскими "Уралами", снятыми со складов хранения.

Режим Лукашенко продолжает предоставлять России военную технику. В частности, 14 октября эшелон с 25 танками отправили в направлении оккупированного Донецка.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"14 октября, четвертая группа из 25 танков Т-72А ВС РБ отправилась с железнодорожной станции "Уречье" (Минская область) на станцию "Успенская" (Ростовская обл, РФ) и дальше в направлении Донецка", – говорится в сообщении.

Эшелон должен прибыть в пункт назначения 24 октября.

Танки были сняты с хранения с 969-й базы резерва танков (Уречье, Минская область) и перевозились на ветке Осиповичи-Могилев-Орша-РФ.

Кроме того, также 14 октября, с железнодорожной станции "Старые Дороги" на станцию "Каменская" (Ростовская обл, РФ) и далее в направлении Луганска отправился эшелон с "Уралами", которые перевозятся на 8 платформах. Техника должна прибыть до 22 октября.

В мониторинговой группе напомнили, что в городе Старые дороги расположена 288-я база резерва автомобильной техники, где, по-видимому, и были сняты с хранения грузовик "Урал".

РФ рыскает по военным складам Беларуси

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что из Беларуси в Россию в ближайшее время перебросят 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами.

Мониторинговая группа "Белорусский гаюн" также заявляла, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может снабжать российских оккупантов танками.

Лукашенко по просьбе Путина уже разоружает свое государство, поэтому наступление Беларуси на Украину с каждым днем становится менее вероятным, считает политический эксперт Дмитрий Васильев.

Вместо этого в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными. Их встречали с хлебом и солью (фото). Украинская разведка считает, что Путин пытается вовлечь белорусов в войну против Украины. Возле украинской границы находится 6 белорусских батальонов.