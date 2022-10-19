Два района Одессы остались без света

Речь идет о части Киевского и Малиновского районов города.

Два района Одессы 19 октября частично остались без света.

Об этом со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Он отметил, что отсутствие электроснабжения в части Киевского (Черноморка) и Малиновского районов города связано с проведением ремонтных работ.

Восстановление питания будет ориентировочно с 19:00.

Ранее городской голова Житомира Сергей Сухомлин рассказал, что 19 октября в городе не работает электротранспорт и многие предприятия из-за вчерашних вражеских ударов по объекту энергообеспечения.

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Напомним, 18 октября РФ снова массированно обстреляла Украину. Так, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Киева — ударили тремя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Деснянском районе столицы, в результате чего погибли три человека. Также нанесли удары по объектам энергообеспечения в Житомире, в результате чего город остался без света и воды.

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