В Лимане обнаружили тела еще восьми человек, убитых оккупантами

Полиция продолжает выявлять тела людей в деоккупированном Лимане.
В деоккупированном Лимане в Донецкой области обнаружили тела еще восьми гражданских жителей, которых россияне убили во время оккупации.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"В Лимане обнаружили еще 8 гражданских, убитых россиянами во время оккупации", — говорится в сообщении.
Кириленко также рассказал, что за минувшие сутки, 18 октября россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области, еще 12 человек получили ранения.
Эксгумация тел в Лимане
Вооруженные силы Украины 1 октября освободили Лиман в Донецкой области.
7 октября в Лимане и Святогорске началась эксгумация и перезахоронение тел погибших и умерших во время российской оккупации.
По данным МВД, оккупанты заминировали почти все места массовых захоронений украинцев.
14 октября следователи завершили эксгумацию на месте массового захоронения военнослужащих ВСУ в Лимане. Продолжается работа по эксгумации другого братского захоронения с гражданскими.
14 октября в Лимане обнаружили тела еще шести убитых мирных жителей.
По состоянию на 17 октября в деоккупированном Лимане обнаружили 43 захоронения. Умершие получили травмы в основном в результате обстрелов и взрывов, однако есть и тела с признаками насильственной смерти, экспертиза продолжается.
18 октября полиция эксгумировала в Лимане тела пятерых убитых детей – самая маленькая девочка была 2021 года рождения.
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