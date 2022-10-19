У Лимані виявили тіла ще вісьмох людей, вбитих окупантами

У деокупованому Лимані на Донеччині виявили тіла ще вісьмох цивільних мешканців, яких росіяни вбили під час окупації.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"У Лимані виявили ще 8 цивільних, убитих росіянами під час окупації", - йдеться у повідомленні.

Кириленко також розповів, що за минулу добу, 18 жовтня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донецької області, ще 12 людей отримали поранення.

Ексгумація тіл у Лимані

Збройні сили України 1 жовтня звільнили Лиман у Донецькій області.

7 жовтня у Лимані та Святогірську розпочалася ексгумація та перепоховання тіл загиблих і померлих від час російської окупації.

За даними МВС, окупанти замінували майже усі місця масових поховань українців.

14 жовтня слідчі завершили ексгумацію на місці масового захоронення військовослужбовців ЗСУ в Лимані. Триває робота з ексгумації іншого братського поховання з цивільними.

14 жовтня у Лимані виявили тіла ще шести вбитих мирних мешканців.

Станом на 17 жовтня в деокупованому Лимані виявили 43 поховання. Померлі отримали травми здебільшого внаслідок обстрілів та вибухів, проте є й тіла з ознаками насильницької смерті, експертиза триває.

18 жовтня поліція ексгумувала у Лимані тіла п’ятьох вбитих дітей – найменша дівчинка була 2021 року народження.

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