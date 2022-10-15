У Лимані виявили тіла ще шести вбитих окупантами людей

У деокупованому від російської армії Лимані на Донеччині виявили тіла ще шести вбитих мирних мешканців.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 14 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини – в Бахмуті. Крім того, у Лимані виявили ще 6 цивільних, убитих росіянами під час окупації", - зазначив він.

Ще 6 людей за вчора, 14 жовтня, отримали поранення.

Також, за його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Ексгумація тіл у Лимані

1 жовтня ЗСУ звільнили Лиман, піднявши в місті український прапор.

7 жовтня у Лимані та Святогірську почалася ексгумація та перепоховання тіл загиблих і померлих від час російської окупації.

Поліція ексгумувала вже понад 120 тіл на деокупованих територіях Донеччини.

За даними МВС, окупанти замінували майже усі місця масових поховань українців.

14 жовтня слідчі завершили ексгумацію на місці масового захоронення військовослужбовців ЗСУ в Лимані. Триває робота з ексгумації іншого братського поховання з цивільними.

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