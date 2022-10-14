У Лимані завершили ексгумацію тіл українських захисників: деталі

Поліція вилучила з братської могили тіла 34 українських героїв.
Слідчі завершили ексгумацію на місці масового захоронення військовослужбовців ЗСУ в Лимані. Триває робота з ексгумації іншого братського поховання з цивільними.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
Поліція вилучила з братської могили тіла 34 українських захисників. Тривають роботи на другій локації, де поховано понад 120 цивільних. За добу слідчо-оперативні групи піднімають і обстежують близько 10 тіл.
"Долю кожного померлого буде встановлено", - обіцяють у поліції.
Наразі поліцейськими встановлено 35 поховань на деокупованих територіях. За добу поліція отримала інформацію про ще 4 місця захоронення.
Нагадаємо, в похованні в Лимані виявили близько 110 траншей, серед яких і могили дітей. Наймолодшій дитині – лише рік.
Відомо, що окупанти виривали траншеї та ховали там загиблих цивільних мешканців. Збирати тіла з вулиці змушували проукраїнських громадян.
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