У Лимані завершили ексгумацію тіл українських захисників: деталі

Слідчі завершили ексгумацію на місці масового захоронення військовослужбовців ЗСУ в Лимані. Триває робота з ексгумації іншого братського поховання з цивільними.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Поліція вилучила з братської могили тіла 34 українських захисників. Тривають роботи на другій локації, де поховано понад 120 цивільних. За добу слідчо-оперативні групи піднімають і обстежують близько 10 тіл.

"Долю кожного померлого буде встановлено", - обіцяють у поліції.

Наразі поліцейськими встановлено 35 поховань на деокупованих територіях. За добу поліція отримала інформацію про ще 4 місця захоронення.

Нагадаємо, в похованні в Лимані виявили близько 110 траншей, серед яких і могили дітей. Наймолодшій дитині – лише рік.

Відомо, що окупанти виривали траншеї та ховали там загиблих цивільних мешканців. Збирати тіла з вулиці змушували проукраїнських громадян.

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