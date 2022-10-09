У Лимані ексгумували перші 20 тіл на місці масового поховання - поліція

У Лимані на Донеччині поліція ексгумувала перші тіла на місці масового поховання.

У Лимані розкопки для ексгумації тіл тривають на двох локаціях: за попередньою інформацією, в одній поховано близько 200 цивільних, інша є братською могилою військовослужбовців ЗСУ. Серед жертв є діти.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Інформацію про масове захоронення в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів. Цивільних поховано в одиночних могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів. За словами свідка, він поховав тут за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників. Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми", - йдеться у повідомленні.

Так, на деяких могилах є таблички з даними померлих, інші – безіменні. У кожному випадку поліція відбирає біологічні зразки та призначає експертизу для ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті.

На місці розкопок працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та судмедексперти спільно з прокуратурою.

Загалом від 29 вересня поліція виявила у звільнених населених пунктах Донеччини 87 тіл, із них уже ідентифіковано 38 цивільних мешканців. За попередніми оцінками, більшість людей загинули внаслідок осколкових поранень або з природних причин. Є загиблі з вогнепальними ушкодженнями.

Днями у Святогірську Донецької області відбулося перезахоронення 21 людини, котрі загинули під час окупації та були поховані у дворах будинків. Особи всіх встановлено.

Деокупація Донеччини

ЗСУ 12 вересня звільнили Святогірськ. Військові зайшли до населеного пункту та виклали звідти фото і відео. Згодом деокупацію населеного пункту підтвердили в Нацгвардії.

1 жовтня ЗСУ звільнили Лиман, піднявши в місті український прапор. Зараз там відбувається масштабне розмінування, тож людям поки не рекомендують повертатися додому.

7 жовтня у Лимані та Святогірську почалася ексгумація та перепоховання тіл загиблих і померлих у період російської окупації.

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