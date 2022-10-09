В Лимане эксгумировала первые 20 тел на месте массового захоронения — полиция

В Лимане раскопки для эксгумации тел продолжаются на двух локациях: по предварительной информации, в одной похоронены около 200 гражданских, другая является братской могилой военнослужащих ВСУ. Среди жертв есть дети.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Информацию о массовом захоронении в Лимане правоохранители получили от местных жителей. Гражданские похоронены в одиночных могилах, военных — в траншее длиной 40 метров. По словам свидетеля, он похоронил здесь по приказу российских захватчиков около 20 украинских защитников. Среди погибших также есть семья с двумя маленькими детьми", — говорится в сообщении.

Так, на некоторых могилах есть таблички с данными умерших, другие – безымянные. В каждом случае полиция отбирает биологические образцы и назначает экспертизу для идентификации погибших и установления причин смерти.

На месте раскопок работают следственно-оперативные группы, криминалисты и судмедэксперты совместно с прокуратурой.

Всего с 29 сентября полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах Донбасса 87 тел, из них уже идентифицировано 38 гражданских жителей. По предварительным оценкам, большинство людей погибли в результате оскольчатых ранений или по естественным причинам. Есть погибшие с огнестрельными повреждениями.

На днях в Святогорске Донецкой области произошло перезахоронение 21 человека, погибших во время оккупации и похороненных во дворах домов. Личности всех установлены.

Деоккупация Донбасса

ВСУ 12 сентября освободили Святогорск. Военные зашли в населенный пункт и выложили фото и видео. Впоследствии деоккупацию населённого пункта подтвердили в Нацгвардии.

1 октября ВСУ освободили Лиман, подняв в городе украинский флаг. Сейчас там происходит масштабное разминирование, поэтому людям пока не рекомендуют возвращаться домой.

7 октября в Лимане и Святогорске началась эксгумация и перезахоронение тел погибших и умерших в период русской оккупации.

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