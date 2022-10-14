В Лимане завершили эксгумацию тел украинских защитников: детали

Следователи завершили эксгумацию на месте массового захоронения военнослужащих ВСУ в Лимане. Продолжается работа по эксгумации другого братского захоронения с гражданскими.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Полиция изъяла из братской могилы тела 34 украинских защитника. Продолжаются работы на второй локации, где похоронены более 120 гражданских. В сутки следственно-оперативные группы поднимают и обследуют около 10 тел.

"Судьба каждого умершего будет установлена", — обещают в полиции.

Полицейскими установлено 35 захоронений на деоккупированных территориях. За сутки полиция получила информацию о еще 4 местах захоронения.

Напомним, в захоронении в Лимане обнаружили около 110 траншей, среди которых и могилы детей. Самому младшему ребенку – всего год.

Известно, что оккупанты вырывали траншеи и хоронили там погибших гражданских жителей. Собирать тела с улицы заставляли проукраинских граждан.

В освобожденных Святогорске и Лимане эксгумировали 78 тел (7 фото)

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