Тарас Цымбалюк признался, почему мечтал построить карьеру в России

Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк откровенно рассказал о том, как мечтал построить карьеру в России.

За последние несколько лет актер стал настоящей звездой и секс-символом украинского кино, однако еще восемь лет назад он пытался добиться успеха в Москве.

"Да, я мечтал о карьере в Москве, конечно. До 2014 года. Мечтал, как большинство актеров. Все сделали для того, что там киноиндустрия была намного лучше. Когда я еще учился, она была в разы сильнее нашей. Мне хотелось проявить себя в городе, где все гораздо развитее. Поэтому, конечно, у меня была такая идея в университете", — рассказал Цимбалюк.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Также актер рассказал, что с детства его отец пытался приучить сына уважать все украинское, однако долгие годы Тарас не осознавал всю серьезность этого.

"У меня папа – националист. Я с детства все это слышу. Из разных векторов он заходил, чтобы мне рассказать историю, поэтому я не скажу, что я был не патриотом, но я не воспринимал это все настолько серьезно. Видимо, из-за своей профессии Потому, что, когда я переехал в Киев, у меня была мечта сниматься в русскоязычных сериалах, потому что больше ничего не снималось.Мое сознание было далеко до безупречной из-за того, что у меня была мечта стать актером. шанс на миллион", – поделился актер.

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