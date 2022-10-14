Оккупанты пытаются выйти на админграницы Донецкой области — Генштаб

Россияне не оставляют попыток захватить всю Донецкую область. Оккупанты также сосредоточили усилия на удержании временно захваченных территорий.

Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на попытках выйти на административные границы Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Как стало известно, российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на попытках реализации своих планов по выходу на административную границу Донецкой области, а также удерживании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Кроме того, военные преступники РФ не прекращают наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. В течение текущих суток пострадала инфраструктура и мирные граждане населенных пунктов Константиновка, Чумаки, Лебединское, Запорожье, Давидов Брод, Мирное и Очаков.

"Для своих преступлений противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства. В целом, за текущие сутки, оккупанты нанесли три ракетных и десять авиационных ударов, совершили до десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня", — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что в Днепре на вокзале вводятся новые правила осмотра пассажиров.

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