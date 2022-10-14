В Италии спикером Палаты депутатов стал фанат Путина

В Италии новым спикером Палаты депутатов – нижней палаты парламента – избрали члена правой партии "Лига" Лоренцо Фонтану, фанатеющего от президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Rai.

Так, Фонтана во время голосования набрал 222 голоса депутатов. В частности, его кандидатуру поддержала и глава партии "Братья Италии" Джорджа Мэлони. Лидерша политсилы может возглавить итальянское правительство.

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В течение своей политической карьеры новоиспеченный спикер выступал против абортов и гражданских союзов однополых пар. Фонтана делал заявления о том, что Италия будто бы находится под ударом однополых браков и иммиграции. По мнению политика, Италию необходимо защитить в битве не на жизнь, а на смерть.

Заметим, что Фонтана является большим поклонником российского диктатора. Так, он заявлял, что Путин является якобы "эталоном для тех, кто верит в националистическую модель общества". Кроме того, итальянский политик называл российского президента "светом" для западного мира.

Напомним, в конце сентября в Италии состоялись досрочные выборы в парламент, на которых уверенную победу одержала ультраправая партия Джорджи Мэлони.

Заметим, что правая коалиция в Италии состоит из партий, среди которых есть немало сторонников Путина. Так, в тройку тех, кому предстоит сформировать правительство, вошли экс-премьер Сильвио Берлускони, Маттео Сальвини, желающий отменить санкции против РФ, а также сама Мэлони. Политики уже договорились о коалиции.

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