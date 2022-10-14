В Італії спікером Палати депутатів став фанат Путіна

В Італії новим спікером Палати депутатів – нижньої палати парламенту – обрали члена правої партії "Ліга" Лоренцо Фонтана, який фанатіє від президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє RAI.

Так, Фонтана під час голосування набрав 222 голоси депутатів. Зокрема, його кандидатуру підтримала й очільниця партії "Брати Італії" Джорджа Мелоні. Лідерка політсили може очолити італійський уряд.

Протягом своєї політичної кар'єри новоспечений спікер виступав проти абортів та цивільних союзів одностатевих пар. Фонтана робив заяви про те, що Італія начебто перебуває під ударом одностатевих шлюбів та імміграції. Тож, на думку політика, Італію необхідно захистити в битві не на життя, а на смерть.

Зауважимо, що Фонтана є неабияким шанувальником російського диктатора. Так, він заявляв, що Путін є нібито "еталоном для тих, хто вірить у націоналістичну модель суспільства". Окрім того, італійський політик називав російського президента "світлом" для західного світу.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Італії відбулися дострокові вибори до парламенту, на яких упевнену перемогу здобула ультраправа партія Джорджі Мелоні.

Зауважимо, що права коаліція в Італії складається з партій, серед яких є чимало прихильників Путіна. Так, до трійки тих, кому належить сформувати уряд, увійшли експрем’єр Сильвіо Берлусконі, Маттео Сальвіні, який хоче скасувати санкції проти РФ, а також сама Мелоні. Політики вже домовилися про коаліцію.

Ще одна країна збирає докази проти Росії

Читайте також: