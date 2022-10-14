Резников рассказал, сколько ракет еще есть у России: цифры удивляют

Сейчас у России есть только треть ее ракет, которые были в арсенале РФ до полномасштабного вторжения в Украину.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, сколько ракет осталось в России для террора украинцев. По его словам, РФ израсходовала уже две трети своего ракетного арсенала.

Об этом Резников написал в своем Twitter.

"Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор уменьшает свои возможности по поражению военных объектов", — заявил министр.

Следует отметить, что к началу полномасштабной войны РФ было 900 ракет для "Искандеров" наземного базирования, 500 ракет типа "Калибр" морского базирования и 444 крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101 и Х-555.

По информации Минобороны, теперь в российских запасах на две трети меньше ракет, чем было до начала полномасштабной войны. В настоящее время Россия имеет еще более 600 ракет разных типов, в частности:

124 ракеты для "Искандеров";

272 "Калибры";

213 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555.

Demilitarization of Russia.

При использовании множества высоких позиций мыслей против гражданских объектов Украины, агрессирный государство подавляет его способность к борьбе с military targets. Two conclusions:

— Russia's military defeat is inevitable;

— Россия является terrorist state. pic.twitter.com/KHeM7AaGlb — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 14, 2022

Напомним, украинская разведка отслеживает ситуацию с остатками высокоточных ракет РФ. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, на вооружении РФ осталось 25-28% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения его войск в Украину, 24 февраля.

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