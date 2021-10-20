С Днем повара: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

В этот день обычно устраивают конкурсы мастерства среди поваров, проводят дегустации и экспериментируют с приготовлением оригинальных блюд.
Ежегодно 20 октября отмечается профессиональный праздник Международный день повара и кулинара.
История праздника
Международный день повара и кулинара основан в 2004 году конгрессом Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация, кстати, насчитывает 8 млн членов — представителей поварской профессии из разных стран. Поэтому не приходится удивляться, что профессионалы мировой кухни нашли свой праздник.
Празднование Международного дня повара (International Chefs Day) происходит в более чем 70 странах, в том числе и в Украине. Поэтому это хороший повод в этот день поздравить своих близких и знакомых, которые работают в этой отрасли.
Картинки и открытки для поздравления
Поздравление с Днем повара - прикольные sms
Ты повар лучший, без сомненья,
А значит, в этот праздник свой
Прими от сердца поздравленье!
Пусть счастье будет рядышком с тобой.
Пусть кулинарные успехи
Тебе доход и славу принесут.
Пусть на пути растают все помехи,
И воссияют в жизни радость и уют.
***
Гремят кастрюли и пыхтит плита.
Опять на кухне закипит работа.
Жизнь повара не так уж и проста:
Готовка, жарка, разные заботы.
Фуршеты, пир, ланч-бокс, простой обед.
Хлопот и дел у поваров немало.
Недаром их прославил целый свет
И праздник подарил особо главный.
День повара — не просто нынче дата,
А повод повара в работе поддержать.
Ведь у него всегда все на подхвате.
С Днем повара! Спасибо! Так держать!
***
Пусть на кухне все кипит,
В жизни все пылает,
И пусть повседневный быт
Вечно вдохновляет.
Творческий в работе путь
Будет пусть успешным,
Вовремя всегда рискнуть
В ритме безмятежном.
Чтоб шедевром было блюдо,
И во всем успеха Вам,
И признания повсюду
Самым лучшим поварам!
***
С Днем повара! Желаю вам всегда творческого вдохновения и отличного настроения, которое непременно станет лучше приправой к вашим блюдам.
***
Самые вкусные, теплые, искренние поздравления с Международным днем повара. Кухня — это искусство, а профессиональные повара — настоящие виртуозы. Желаем шедевральных блюд, новых полезных рецептов, высоких оценок за старания и неустанный труд. Готовьте с любовью, и успех ждет вас непременно.
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Поздравляю с Международным днем повара! Пусть жизнь твоя кипит, как горячий бульон на плите, карьера растет, как тесто на дрожжах, успех будет пышным, как сбитый крем, а в воздухе семьи царит удивительный аромат любви!
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Драгоценный наш кулинар! Поздравляю с профессиональным праздником и желаю, чтобы твоя профессия оправдала все надежды, которые ты на нее возлагаешь. Пусть твой труд становится год от года все легче, а положительная отдача — все больше.
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