С Днем повара: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

В этот день обычно устраивают конкурсы мастерства среди поваров, проводят дегустации и экспериментируют с приготовлением оригинальных блюд.

Ежегодно 20 октября отмечается профессиональный праздник Международный день повара и кулинара.

История праздника

Международный день повара и кулинара основан в 2004 году конгрессом Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация, кстати, насчитывает 8 млн членов — представителей поварской профессии из разных стран. Поэтому не приходится удивляться, что профессионалы мировой кухни нашли свой праздник.

Празднование Международного дня повара (International Chefs Day) происходит в более чем 70 странах, в том числе и в Украине. Поэтому это хороший повод в этот день поздравить своих близких и знакомых, которые работают в этой отрасли.

Картинки и открытки для поздравления

Международный день повара и кулинара

Поздравление с Международным днем повара и кулинара.

Международный день повара и кулинара

Поздравления с Днем повара

Поздравление с Днем повара - прикольные sms

Ты повар лучший, без сомненья,

А значит, в этот праздник свой

Прими от сердца поздравленье!

Пусть счастье будет рядышком с тобой.



Пусть кулинарные успехи

Тебе доход и славу принесут.

Пусть на пути растают все помехи,

И воссияют в жизни радость и уют.

***

Гремят кастрюли и пыхтит плита.

Опять на кухне закипит работа.

Жизнь повара не так уж и проста:

Готовка, жарка, разные заботы.



Фуршеты, пир, ланч-бокс, простой обед.

Хлопот и дел у поваров немало.

Недаром их прославил целый свет

И праздник подарил особо главный.



День повара — не просто нынче дата,

А повод повара в работе поддержать.

Ведь у него всегда все на подхвате.

С Днем повара! Спасибо! Так держать!

***

Пусть на кухне все кипит,

В жизни все пылает,

И пусть повседневный быт

Вечно вдохновляет.



Творческий в работе путь

Будет пусть успешным,

Вовремя всегда рискнуть

В ритме безмятежном.



Чтоб шедевром было блюдо,

И во всем успеха Вам,

И признания повсюду

Самым лучшим поварам!

***

С Днем повара! Желаю вам всегда творческого вдохновения и отличного настроения, которое непременно станет лучше приправой к вашим блюдам.

***

Самые вкусные, теплые, искренние поздравления с Международным днем ​​повара. Кухня — это искусство, а профессиональные повара — настоящие виртуозы. Желаем шедевральных блюд, новых полезных рецептов, высоких оценок за старания и неустанный труд. Готовьте с любовью, и успех ждет вас непременно.

***

Поздравляю с Международным днем ​​повара! Пусть жизнь твоя кипит, как горячий бульон на плите, карьера растет, как тесто на дрожжах, успех будет пышным, как сбитый крем, а в воздухе семьи царит удивительный аромат любви!

***

Драгоценный наш кулинар! Поздравляю с профессиональным праздником и желаю, чтобы твоя профессия оправдала все надежды, которые ты на нее возлагаешь. Пусть твой труд становится год от года все легче, а положительная отдача — все больше.

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