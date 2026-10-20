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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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С Днем повара: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

В этот день обычно устраивают конкурсы мастерства среди поваров, проводят дегустации и экспериментируют с приготовлением оригинальных блюд.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Поздравление с Днем повара

Поздравление с Днем повара / © Pexels

Ежегодно 20 октября отмечается профессиональный праздник Международного дня повара и кулинара.

История праздника

Международный день повара и кулинара открыл в 2004 году конгресс Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация, кстати, насчитывает 8 миллионов членов — представителей поварской профессии из разных стран. Поэтому не приходится удивляться, что профессионалы мировой кухни обрели свой праздник.

Празднование Международного дня поваров (International Chefs Day) отмечается в более чем 70 странах, в том числе и в Украине. Поэтому это хороший повод поздравить своих близких и знакомых, работающих в этой области.

С днем повара: поздравления в прозе и стихах

Поздравляю с Днем повара! Желаю, чтобы каждое блюдо получалось настоящим шедевром, работа доставляла удовольствие, а благодарные гости никогда не скупились на комплименты. Пусть в жизни всегда будет место для новых вкусов, интересных идей и приятных открытий. Крепкого здоровья, изобилия, вдохновения и исполнения мечтаний!

С днем повара / © ТСН.ua

С днем повара / © ТСН.ua

С Днем повара поздравляю,

Вдохновения и сил желаю!

Чтобы блюда удивляли,

А гости восхваляли.

Чтобы успех был ежедневно,

Благополучие — в семье,

Чтобы счастье через край,

А в сердце — настоящий рай!

С днем повара / © ТСН.ua

С днем повара / © ТСН.ua

С Днем повара! Желаю неисчерпаемого вдохновения, смелых кулинарных экспериментов и безупречных результатов. Пусть любимое дело доставляет не только успех и достойный заработок, но и настоящее удовольствие. Желаю, чтобы жизнь была щедрой на радостные события, приятные встречи и счастливые мгновения!

С днем повара / © ТСН.ua

С днем повара / © ТСН.ua

Пусть кипит работа,

Да будет в радость каждый миг,

Чтобы стряпать с охотой

И настоящие шедевры творит!

Да будет вдоволь сил, сил,

Здоровья, счастья и тепла,

Чтобы судьба щедро дарила

Все то, чего душа ждала!

С днем повара / © ТСН.ua

С днем повара / © ТСН.ua

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем повара! Пусть талант создавать вкусные блюда только умножается, кулинарная фантазия не знает предела, а рабочие будни дарят как можно больше приятных моментов. Желаю успехов, благополучия, благодарных гостей, отличного настроения и тепла в сердце!

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