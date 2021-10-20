З Днем кухаря: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Цього дня зазвичай влаштовують конкурси майстерності серед кухарів, проводять дегустації та експериментують з приготуванням оригінальних страв.

Щорічно 20 жовтня святкується професійне свято Міжнародний день кухаря та кулінара.

Історія свята

Міжнародний день кухаря та кулінара започаткував 2004 року конгрес Всесвітньої асоціації кулінарних спільнот. Ця організація, до речі, налічує 8 мільйонів членів — представників кухарської професії з різних країн. Тому не доводиться дивуватися, що професіонали світової кухні знайшли своє свято.

Святкування Міжнародного дня кухарів (International Chefs Day) відбувається в більш ніж 70 країнах, зокрема і в Україні. Тому це гарний привід цього дня привітати своїх близьких і знайомих, які працюють в цій галузі.

Картинки і листівки для привітання

Міжнародний день кухаря та кулінара

Привітання з Міжнародним днем кухаря та кулінара

Привітання з Міжнародним днем кухаря та кулінара

Привітання з День кухаря

Привітання з Днем кухаря - прикольні sms

Ми кухарів сьогодні вітаємо,

Адже знову їхній день прийшов!

Ми натхнення вам й надалі бажаємо,

Щоб кожен кухар свій котел знайшов.

Вам бажаємо смачних рецептів

І клієнтів щедрих цілий рік!

І багато щоб у вас було адептів,

І ніколи не згорав пиріг!

***

І смачний суп, і солодке варення,

Салати, рогалики і деруни -

Все це рук твоїх чудові творіння,

За них спасибі ми скажемо завжди!

***

Нехай нічого не пригорає

І солі нехай завжди вистачає,

Всім подобаються твої страви.

З Днем кухаря тебе вітаю!

***

З Днем кухаря! Бажаю вам завжди творчого натхнення і відмінного настрою, яке неодмінно стане кращою приправою до ваших страв.

***

Найсмачніші, теплі, щирі вітання з Міжнародним днем ​​кухаря. Кухня — це мистецтво, а професійні кухарі — справжні віртуози. Бажаємо шедевральні страв, нових корисних рецептів, високих оцінок за старання і невпинна праця. Готуйте з любов’ю, і успіх чекає вас неодмінно.

***

Вітаю з Міжнародним днем ​​кухаря! Нехай життя твоє кипить, як гарячий бульйон на плиті, кар’єра зростає, як тісто на дріжджах, успіх буде пишним, як збитий крем, а в повітрі сім’ї панує запаморочливий аромат любові!

***

Вітаю з Міжнародним днем ​​кухаря! Нехай життя твоє кипить, як гарячий бульйон на плиті, кар’єра зростає, як тісто на дріжджах, успіх буде пишним, як збитий крем, а в повітрі сім’ї панує запаморочливий аромат любові!

***

Дорогоцінний наш кулінар! Вітаю тебе з професійним святом і бажаю, щоб твоя професія виправдала всі надії, які ти на неї покладаєш. Нехай твоя праця стає рік від року все легшою, а позитивна віддача – все більшою.

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