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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
20k
Час на прочитання
2 хв

З Днем кухаря: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Цього дня зазвичай влаштовують конкурси майстерності серед кухарів, проводять дегустації та експериментують з приготуванням оригінальних страв.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Привітання з Днем кухаря

Привітання з Днем кухаря / © Pexels

Щорічно 20 жовтня святкується професійне свято Міжнародний день кухаря та кулінара.

Історія свята

Міжнародний день кухаря та кулінара започаткував 2004 року конгрес Всесвітньої асоціації кулінарних спільнот. Ця організація, до речі, налічує 8 мільйонів членів — представників кухарської професії з різних країн. Тому не доводиться дивуватися, що професіонали світової кухні знайшли своє свято.

Святкування Міжнародного дня кухарів (International Chefs Day) святкується в більш ніж 70 країнах, зокрема і в Україні. Тому це гарний привід цього дня привітати своїх близьких і знайомих, які працюють в цій галузі.

З днем кухаря: привітання в прозі та віршах

Вітаю з Днем кухаря! Бажаю, щоб кожна страва виходила справжнім шедевром, робота приносила задоволення, а вдячні гості ніколи не скупилися на компліменти. Нехай у житті завжди буде місце для нових смаків, цікавих ідей та приємних відкриттів. Міцного здоров’я, достатку, натхнення та здійснення мрій!

З днем кухаря / © ТСН.ua

З днем кухаря / © ТСН.ua

З Днем кухаря вітаю,

Натхнення й сил бажаю!

Щоб страви дивували,

А гості вихваляли.

Щоб успіх був щоднини,

Добробут — у родині,

Щоб щастя через край,

А в серці — справжній рай!

З днем кухаря / © ТСН.ua

З днем кухаря / © ТСН.ua

З Днем кухаря! Бажаю невичерпного натхнення, сміливих кулінарних експериментів і бездоганних результатів. Нехай улюблена справа приносить не лише успіх і гідний заробіток, а й справжнє задоволення. Бажаю, щоб життя було щедрим на радісні події, приємні зустрічі та щасливі миті!

З днем кухаря / © ТСН.ua

З днем кухаря / © ТСН.ua

Нехай кипить робота,

Та буде в радість кожна мить,

Щоб куховарити з охотою

І справжні шедеври творить!

Хай буде вдосталь сил, наснаги,

Здоров’я, щастя і тепла,

Щоб доля щедро дарувала

Все те, чого душа ждала!

З днем кухаря / © ТСН.ua

З днем кухаря / © ТСН.ua

Щиро вітаю з професійним святом — Днем кухаря! Нехай талант створювати смачні страви лише примножується, кулінарна фантазія не знає меж, а робочі будні дарують якомога більше приємних моментів. Бажаю успіхів, добробуту, вдячних гостей, чудового настрою та тепла в серці!

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