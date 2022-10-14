Резніков розповів, скільки ракет ще має Росія: цифри дивують

Наразі Росія має лише третину своїх ракет, які були в арсеналі РФ до повномасштабного вторгнення в Україну.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, скільки ракет залишилося в Росії для терору українців. За його словами, РФ витратила вже дві третини свого ракетного арсеналу.

Про це Резніков написав у своєму Twitter.

"Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об’єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості по враженню військових об’єктів", - заявив міністр.

Слід зазначити, що до початку повномасштабної війни РФ мала 900 ракет для "Іскандерів" наземного базування, 500 ракет типу "Калібр" морського базування та 444 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 та Х-555.

За інформацією Міноборони, тепер у російських запасах на дві третини менше ракет, ніж було до початку повномасштабної війни. Наразі Росія має ще понад 600 ракет різних типів, зокрема:

124 ракети для "Іскандерів";

272 "Калібри";

213 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555.

Demilitarization of russia.

By using hundreds of high-precision missiles against civilian objects of Ukraine, the aggressor state reduces its ability to strike the military targets. Two conclusions:

- russia's military defeat is inevitable;

- russia is a terrorist state. pic.twitter.com/KHeM7AaGlb — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 14, 2022

Нагадаємо, українська розвідка відстежує ситуацію із залишками високоточних ракет РФ. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, на озброєнні РФ залишилося 25-28% високоточних ракет від тієї кількості, що була станом на день повномасштабного вторгнення її військ в Україну, 24 лютого.

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