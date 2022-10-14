Данілов розповів, скільки високоточних ракет ще має Росія

На озброєнні РФ залишилося 25-28% високоточних ракет від тієї кількості, що була станом на день повномасштабного вторгнення її військ в Україну, 24 лютого.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Наша розвідка працює бездоганно. Ми знаємо з математичною похибкою кількість ракет, що залишилися на території Російської Федерації. Йдеться саме про високоточні, які для нас мають найбільший клопіт. Я не маю права називати абсолютні цифри, які ви хотіли б від мене почути. Але якщо брати відсотки, то йдеться про те, що залишається 25-28% від загальної кількості, яка була у них на 24 лютого", – відповів він.

За словами Данілова, ракет радянського зразка, як-от зенітних С-300, у РФ "ще трохи є", але їх вже набагато менше, ніж було від початку вторгнення 24 лютого.

"Країна-терорист Російська Федерація з кожним днем стає все слабкішою і слабкішою", - додав він.

Масований ракетний обстріл України

Російська війська 10-11 жовтня масовано обстріляли ракетами та бойовими безпілотниками українські міста. Головними цілями були об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого в деяких містах України запровадили віялові відключення електроенергії.

На думку військового експерта Дмитра Снєгирьова, ці ракетні обстріли України мають багатовекторний характер. Основними завданнями атаки Росії був енегретичний тиск на країни Європи, блокування експорту української електроенергії, зрив опалювального сезону безпосередньо в Україні та сіяння паніки і недовіри серед українців до дій центрального уряду.

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