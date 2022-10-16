Підготуватися до спроби вторгнення: військовий експерт оцінив загрозу атаки білорусів

Партнер Росії у війні проти України регулярно брязкає зброєю поблизу кордонів України. У Республіці Білорусь кажуть про нібито певні військові навчання.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський оцінив потенційну загрозу з боку Білорусі.

На його думку, потрібно адекватно оцінювати загрозу з півночі та навіть бути готовим до спроби вторгнення. Однак результати потенційної атаки білорусів будуть для них плачевні.

За словами Киричевського, наразі стратегія білорусів цілком зрозуміла. Вони прагнуть тримати біля північних кордонів певну кількість підрозділів ЗСУ, щоб їх не залучили до операцій на півдні чи сході України.

"Не варто виключати, що колись може бути й наступ. Є ймовірність, що білорусам таки дадуть команду рухатися вперед з півночі широким флангом, щоб зробити переполох. Згадайте Арденнську операцію нацистів під час Другої світової війни, коли вони напередодні Різдва пішли в наступ, але дуже швидко "здулися"", - розповів експерт.

На думку Киричевського, якщо білоруси намагатимуться атакувати Україну, то здобудуть аналогічних результатів.

"Десь просунуться на пару кілометрів. А потім серйозно "вигребуть",- наголосив Киричевський.

Він підкреслив, що західні партнери України почали все більше надавати реактивних та артилерійських снарядів для дистанційного мінування місцевості.

"Спершу може здатися, що це не надто потрібна річ, адже ЗСУ контрнаступають. Однак, вочевидь, це певний привіт для "північних картопляників", щоб вони навіть не думали заходити в Україну", - сказав експерт.

Російські військові у Білорусі: що відомо

Нагадаємо, Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ у межах Союзної держави. Диктатор Білорусі заявив, що начебто Україна готувалася завдати удару по його державі.

Аналітик Європейськой Ради з міжнародних відносин Павло Слюнькін висловив думку, що військові РФ, які входять до складу регіонального угруповання військ, могли прибути до Білорусі через страх Лукашенка, спробу Москви відтягнути ЗСУ на північний кордон, а також через можливий наступ на Київ.

Крім того, у Білорусі стартувала прихована мобілізація, яку наразі проводять у селах, не зачіпаючи великих міст. Мобілізація відбуватиметься під виглядом перевірки бойової здатності військ.

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