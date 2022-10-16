Франція передасть Україні системи ППО Crotale: що про них відомо

Крім того, Франція навчатиме на своїй території до 2 тисяч українських військових.

Франція передасть Україні зенітні ракетні комплекси (ЗРК) малої дальності Crotale, які допоможуть захистити українське небо.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, інформує Associated Press.

"Вони (ЗРК Crotale – Ред.) будуть особливо корисні в боротьбі з безпілотниками та повітряними бомбардуваннями", – сказав міністр.

Лекорню нагадав, що Франція має 12 батарей цих ППО, але не уточнив, скільки з них відправлять Україні. Міністр оборони уточнив, що замість переданих ЗРК Crotale, французька армія отримає сучасніші системи ППО Mamba.

На його думку, Україна зможе розгорнути батареї Crotale за два місяці. Протягом цього часу українські військові навчаться їх використовувати.

Навчання військових

Також міністр оборони підтвердив, що Франція навчатиме на своїй території до 2 тисяч українських військових. До 2000 українських військових будуть розміщені у військових частинах у Франції, де зокрема, тренуватимуться на озброєнні, яке Париж передає Україні.

САУ Caesar

Франція поставила 18 артилерійських установок Caesar і веде переговори про поставку ще шести. Лекорню сказав, що Франція також вивчає український запит на ракетне озброєння наземного удару.

Франція також створила фонд у розмірі 100 млн євро, "на який українці можуть купувати те, що вони хочуть, за умови, що постачальником є ​​француз", сказав міністр.

Понтонні мости

Серед отримувачів перших українських замовлень за допомогою фонду є французька фірма, яка постачатиме понтонні мости.

За словами міністра, оборонний бюджет Франції на 2023 рік досягне найвищого рівня з часів Другої світової війни – 44 мільярди євро

Що відомо про ЗРК Crotale

Crotale – французький зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих і гранично малих висот.

Дальність ураження: 500−10 000 м, висота ураження: до 6000 м.

Раніше ТСН.ua зібрав подробиці, як Захід допоможе захищати Україну від ракетних атак та навали іранських дронів.

Читайте також: