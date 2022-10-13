Іспанія надасть Україні системи протиповітряної оборони Hawk.
Іспанія планує надати Україні чотири системи протиповітряної оборони Hawk.
Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Україна згодом може отримати чотири іспанські протиповітряні установки Hawk.
"Союзники у НАТО надають Україні передові системи, зокрема артилерію, засоби протиповітряної оборони, бронетехніку. І я вітаю сьогоднішнє оголошення Іспанії про надання чотирьох пускових установок Hawk для посилення протиповітряної оборони України - на додачу до того, що союзники надали протягом останніх днів. Дякую союзникам за вагомі внески, і закликаю й надалі посилювати підтримку", - сказав генсек НАТО.
Він також додав, що наша країна згодом отримає від НАТО засоби для боротьби з безпілотниками.
Зазначимо, що зенітно ракетний комплекс MIM-23 Hawk був створений за часів Холодної війни. Він довго був основним ракетним комплексом у США та країн НАТО. Досі стоїть на озброєнні десятків країн світу, зокрема - Європи.
Цілі Hawk може знищувати на відстані до 50 кілометрів, висотність цілей - до 20 кілометрів.
Нагадаємо, що ДБР розслідує падіння літака на Вінниччині, який перед аварією збив 5 ворожих дронів-камікадзе.
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