Испания предоставит Украине системы противовоздушной обороны Hawk

Испания предоставит Украине систему противовоздушной обороны Hawk.
Испания планирует предоставить Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk.
Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Украина впоследствии может получить четыре испанских противовоздушных установки Hawk.
"Союзники в НАТО предоставляют Украине передовые системы, в том числе артиллерию, средства противовоздушной обороны, бронетехнику. И я приветствую сегодняшнее объявление Испанией о предоставлении четырех пусковых установок Hawk для усиления противовоздушной обороны Украины — вдобавок к тому, что союзники предоставили в последние дни. Спасибо союзникам за весомые вклады, и призываю и дальше усиливать поддержку", — сказал генсек НАТО.
Он также добавил, что наша страна впоследствии получит от НАТО средства борьбы с беспилотниками.
Напомним, что ДБР расследует падение самолета в Винницкой области, который перед аварией сбил 5 вражеских дронов-камикадзе.
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