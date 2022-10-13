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Обстрел запада Украины: ПВО сбила четыре ракеты

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Обстрел запада Украины: ПВО сбила четыре ракеты

Россия атаковала западные регионы "Калибрами".

Украинская ПВО в четверг, 13 октября, сбила четыре российских ракеты, которые оккупанты запустили по западной части Украины.

Об этом сообщает Воздушное командование "Запад".

13 октября российская оккупационная армия атаковала из акватории Черного моря крылатыми ракетами типа ''Калибр'' объекты критической инфраструктуры на территории западного региона Украины.

"Четыре крылатых ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования ''Запад'' в зоне нашей ответственности", — говорится в сообщении.

Ракетный террор Украины

Российские оккупанты в четверг, 13 октября, продолжают терроризировать Украину ракетами. Во время последней воздушной тревоги в разных областях на западе Украины раздавались взрывы.

Во Львовской области россияне двумя ракетами обстреляли объект военной инфраструктуры, расположенный в Золочевском районе.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3366
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