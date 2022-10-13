Обстріл заходу України: ППО збила чотири ракети

Українська ППО у четвер, 13 жовтня, збила чотири російські ракети, які окупанти запустили по західній частині України.

Про це повідомляє Повітряне командування "Захід".

13 жовтня російська окупаційна армія атакувала з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу ''Калібр'' об'єкти критичної інфраструктури на території західного регіону України.

"Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування ''Захід'' в зоні нашої відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Ракетний терор України

Російські окупанти у четвер, 13 жовтня, продовжують тероризувати Україну ракетами. Під час останньої повітряної тривоги в різних областях на заході України лунали вибухи.

У Львівській області росіяни двома ракетами обстріляли об'єкт військової інфраструктури, який розташований у Золочівському районі.

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