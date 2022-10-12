У російському Бєлгороді прогриміли вибухи: відео

У російському місті жителі зафіксували на камеру, ймовірно, проліт ракети і звуки вибуху.

У російському місті Белгороді прогриміли вибухи.

Про це сьогодні, 12 жовтня, повідомляють російські ЗМІ і публікують відео, зняте очевидцями.

На ролику помітно політ у небі, ймовірно, ракети, чи іншого боєприпасу, після чого пролунали вибухи.

"У Бєлгороді чути вибухи. Ймовірно, працює ППО", - пише Republic.

В Белгороде слышны взрывы. Предположительно, работает ПВО pic.twitter.com/C19dOZHwri — Republic (@Republic_Mag) October 12, 2022

Що саме стало причиною вибухів, наразі невідомо.

Нагадаємо, у місті Шебекіно Бєлгородської області Росії у вівторок, 11 жовтня, спалахнула пожежа на місцевій електричній підстанції. У небо піднявся чорний дим.

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