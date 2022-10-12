У Маріуполі фіксують великий рух військової техніки РФ – Андрющенко

Російська техніка рухається в бік Мангуша та Новоазовська.

У тимчасово окупованому Маріуполі сьогодні, 12 жовтня, спостерігається рух колон військової техніки росіян.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сьогодні особливо великий рух військової техніки. Вантажівки, паливозаправники, інженерна техніка", - зазначив він.

За повідомленням, техніка рухається з Новоазовського напрямку через місто в бік Мангуша, з напрямку Мангуш через місто та лівобережжя частково в бік Новоазовська.

"Також встановлено місце тимчасового зберігання на ніч транзитної військової техніки в Лівобережному районі біля колишнього супермаркету "Амстор" та Лівобережної райадміністрації Маріуполя на місці будівництва тимчасового житла для окупантів", - зазначив він.

Російський терор у Маріуполі

У Маріуполі окупанти змушують працівників бюджетної сфери здати українські паспорти. Наразі йдеться про освітян, медиків, працівників адміністрацій. Саме вони будуть отримувати гроші з російського бюджету.

Від моменту окупації у місті досі критична ситуація у сфері енергетики. Так, у Приморському районі Маріуполя електрику дали лише до двох відсотків будинків.

Окупанти продовжують зносити багатоповерхівки в Маріуполі, без надання людям альтернативного місця проживання.

Служба безпеки України встановила особу російського військовослужбовця, який віддав наказ захопити український Маріуполь і штурмувати одне з найбільших промислових підприємств міста – "Азовсталь".

Воєнним злочинцем виявився командир 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

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