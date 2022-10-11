У Бєлгородській області Росії спалахнула електрична підстанція: видно чорний дим

У Бєлгородській області Росії у вівторок, 11 жовтня, спалахнула пожежа на місцевій електричній підстанції. У небо піднімається чорний дим.

Про це повідомляють жителі Бєлгородської області в телеграм-каналах.

Пожежа спалахнула у місті Шебекіно Белгородської області на території місцевої електричної підстанції. На місці інциденту видно чорний густий дим.

Жителі Бєлгородської області повідомляють, що в них немає електропостачання та води. Причина потужного займання наразі невідома.

Голова Бєлгородської області В'ячеслав Гладков традиційно в усьому звинуватив Україну та заявив, що без електрики залишилось 2 тисячі абонентів.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські окупанти у понеділок та вівторок, 10-11 жовтня, масовано обстріляла енергетичну інфраструктуру України. Через це по всій країні спостерігались перебої з електропостачанням. У деяких регіонах була відсутня вода та мобільний зв'язок.

Складною ситуація виявилась у Львові. Там 10 жовтня 90% міста було без електрики, через повторні ракетні удари - 30% міста перебуває знову без світла.

Також окупанти 11 жовтня обстріляли енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Влада закликає жителів економити електроенергію.

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