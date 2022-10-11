Близько 1,5 млрд євро: ЄС планує щомісячну допомогу Україні на 2023 рік

В Європейській комісії працюють над тим, щоб надавати Україні щомісяця близько 1,5 млрд євро бюджетної підтримки 2023 року. Читайте більше про фінансову допомогу ЄС в матеріалі ТСН.ua.

Про це написали в Politico з посиланням на європейських чиновників.

Наразі Європейська Комісія обговорює з міністерствами фінансів країн, які входять до ЄС, можливості надання фінансової підтримки Україні. Частка грантів або позик та загальна сума все ще перебувають на стадії планування.

Однак вже наступного тижня можуть надійти пропозиції. Очікується, що їх нададуть напередодні конференції з відновлення України, яка 25 жовтня 2022 року проходитиме у Берліні. Конференція організована Німеччиною та Єврокомісією.

Як заявив у понеділок, 10 жовтня 2022 року, єврокомісар з бюджету Йоганнес Ган під час конференції у Брюсселі: "Надання короткострокової допомоги у вигляді макрофінансової допомоги Україні досі здійснювалося на разовій основі".

Також він додав: "З огляду на постійну потребу допомоги можна було б розглянути більш структуроване рішення для більш високого ступеня передбачуваності, і я старанно працюю з країнами ЄС над рішенням, яке дозволить нам мати більш структуровану, передбачувану та автоматизовану підтримку принаймні наступного року".

Як оцінює Київ, наступного року дефіцит бюджету може скласти близько 3,5 млрд доларів США на місяць. США вже зобов'язалися покривати 1,5 млрд доларів щомісяця і просять союзників робити те саме.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2022 року президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн була анонсована грошова підтримка України у розмірі 2 млрд євро в межах макрофінансової допомоги, яку погодили ще в червні.

А 20 вересня Європейський Союз ухвалив рішення про швидке виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги підтримки.