Шахтар - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів і прогнози букмекерів

Донецький клуб намагатиметься взяти реванш у "вершкових" за поразку на "Сантьяго Бернабеу".

У вівторок, 11 жовтня , донецький "Шахтар" прийматиме мадридський "Реал" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Через повномасштабне вторгнення Росії на українські території номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на стадіоні польської "Легії" у Варшаві. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Шахтар - Реал

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами та найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Шахтар - Реал

Беззаперечним фаворитом майбутньої дуелі букмекери вважають мадридський клуб. На перемогу підопічних Карло Анчелотті можна поставити з коефіцієнтом 1,40. Нічия - 5,40. Звитяга "гірників" - 7,90.

В іншому матчі четвертого туру в групі F шотландський "Селтік" прийматиме німецький "РБ Лейпциг" . Ця гра також розпочнеться 11 жовтня о 22:00 за київським часом.

Після трьох турів "Шахтар" з 4 очками та перебуває на другому місці в своїй групі. Лідирує "Реал" з 9 балами. РБ "Лейпциг" із трьома пунктами посідає третю сходинку, а "Селтік" з одним очком замикає квартет.

Поєдинки 5-го туру групового раунду ЛЧ відбудуться 25 жовтня: "Селтік" - "Шахтар", РБ "Лейпциг" - "Реал".

Нагадаємо, в 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді програв "Реалу" (2:1), а РБ "Лейпциг" вдома переміг "Селтік" (3:1).

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