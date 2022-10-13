США та Європа не вдарять у відповідь ядерною зброєю: експерти назвали наслідки для України

Лідери західних країн намагаються зменшити градус наростаючої ядерної загрози з боку Росії. Президент Франції Макрон в нещодавньому інтерв’ю заявив, що Франція не застосує ядерну зброю проти Росії навіть в тому випадку, якщо та запустить таку ракету по Україні. Аналогічно заявив і голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Українські військові експерти в коментарі ТСН.ua не виключили, що Росія може наважитись на пуск ядерних ракет, але у західних країн є декілька засобів не допустити цього.

Ракету зможуть збити

" Така заява президента Франції не розв’язує Росії рук", – впевнений військовий експерт Петро Черник та пояснює, чому так вважає.

"Для того, щоб відбувся ядерний удар, рішення мають ухвалити п’ятеро людей. Наголошую – п’ятеро, – каже військовий експерт Петро Черник ТСН.ua. – З огляду на те, яка зараз війна наростає між крилом ФСБ та Міноборони РФ, я не уявляю, як вони зможуть порозумітись в цьому питанні. Якщо навіть таке станеться, і рішення буде ухвалене, наші друзі американці будуть про це знати негайно. В них є сили та засоби відстежувати таку інформацію. І від рішення п’ятьох до ракети ще дуже довгий ланцюжок. Він буде обов’язково перебитий. Навіть якщо станеться потенційна проблема запуску ракет чи ракети, вони зможуть збити їх".

На питання про те, чому Макрон заявив про незастосування Францією ядерної зброї в разі такого російського удару по Україні, Черник відповів так: "Це не що інше, як зниження градусу, сигнал усім, що ядерної катастрофи не буде. Я так інтерпретую".

На "терезах" – флот та армія

Своє чергою, експерт Олег Жданов каже, що на "терезах" перебувають з одного боку російська армія та флот, на іншому – ядерний удар.

"Західні країни не хочуть опускатись до ядерного апокаліпсиса, до обміну ядерними ударами. США чітко та ясно заявили, що буде удар неядерною зброєю у відповідь на застосування ядерної", – розповів Олег Жданов в коментарі ТСН.ua. – Колишній очільник ЦРУ США навіть оприлюднив можливі цілі. Це буде потоплення Чорноморського флоту, удари по військових російських базах в Криму і удари по російських військах на території України. Фактично США ставлять на "терези" те, що якщо Росія застосовує ядерну зброю, то вони просто знищують російські війська в Україні та топлять Чорноморський флот. Вони ставлять Путіна перед вибором. Я думаю, що він все чітко розуміє. Якщо б він хотів би застосувати цю зброю, то вже зробив би це".

Чи буде Захід знати про удар завчасно

Олег Жданов, як і інші експерти, впевнений, що західна розвідка буде попереджена завчасно. "Як тільки росіянами на нараді буде обговорюватись питання, західна розвідка буде про це знати. Збиття ядерної ракети – це самий останній запобіжник, який є у країн Заходу. Як тільки Путін буде обговорювати і надавати наказ про застосування, Захід буде приймати міри, щоб не допустити цього", – резюмує експерт.

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