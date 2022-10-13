В ОК "Південь" розповіли, скільки іранських дронів-камікадзе отримала Росія

Агресорка Російська Федерація отримала від 300 до кількох тисяч іранських дронів-камікадзе.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк, пише "НВ".

"Цифри дуже суперечливі. За різними джерелами, їх може бути від 300 до кількох тисяч. Але будемо враховувати, що вони намагаються їх використовувати по певних регіонах з урахуванням віддаленості", - сказала вона.

Наразі російські окупанти намагаються використати дрони-камікадзе для ураження цілей, що розташовані в межах тисячі кілометрів від точки запуску.

За словами Гуменюк, врожа армія сконцентрувала велику кількість таких дронів на окупованих територіях півдня України. Крім того, Росія намагаються атакувати з північних кордонів.

Іранські дрони в російській армії

Протягом останнього тижня російська армія активно застосовує дрони іранського виробництва. Зокрема, безплотники завдали ударів у Білій Церкві, Запоріжжі, Харкові, у Вінницькій області тощо. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що, за інформацією розвідників, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе "Shahed".

Саме через застосування БЛА повітряні тривоги в Україні можуть тривати довше. Справа у тому, що дрони-камікадзе довго летять та можуть змінювати свій маршрут.

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