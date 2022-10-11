Зеленський: РФ замовила в Ірану 2400 дронів-"шахідів"

Тому президент попросив у G7 посилити українську ППО і ПРО.

За даними української розвідки, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе "Shahed".

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні групи країн G7.

"Я дякую всім, хто допоміг нам уже зараз забезпечити нашу систему ППО, що дає змогу знешкоджувати частину російських ракет і безпілотників. Але! Одних тільки "шахідів" Росія замовила в Ірану 2400 – за даними нашої розвідки", — сказав глава держави.

Тому Зеленський закликав президента США Байдена і канцлера Німеччини Шольца надати достатню кількість ракет до наданих систем ППО і ПРО.

"Я просив би, щоб наші міністри оборони обговорили це завтра у форматі "Рамштайну", — уточнив він.

Президента Франції Макрона і прем'єра Італії Драґі Зеленський просить зенітний ракетний комплекс SAMP/T.

"Вони потрібні вже найближчими місяцями", — підсумував президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив 11 жовтня на зустрічі G7 формулу миру, яка передбачає надання державі систем ППО та ПРО, збереження територіальної цілісності та покарання для Росії.

За його словами, відучора росіянами застосовано понад 100 крилатих ракет та десятки різних безпілотників.

Навала дронів

10 жовтня окупанти ракетами та безпілотниками атакували майже всю територію України.

Так, над центральною Україною літали іранські дрони-камікадзе, запущені з Білорусі. Над Кривим Рогом збили два іранськи дрони-камікадзе. І на Черкащині протиповітряна оборона збила два безпілотники.

Сьогодні вранці у соцмережах писали, що на межі Одеської та Миколаївської областей збили ворожі дрони.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснив, що від іранських дронів Україну може врятувати Ізраїль, передавши антидронові рушниці для боротьби із дронами-камікадзе.