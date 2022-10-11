Зеленский: РФ заказала у Ирана 2400 дронов-"шахидов"

Поэтому президент попросил G7 усилить украинскую ПВО и ПРО.

По данным украинской разведки, Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе "Shahed".

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, выступая на заседании группы стран G7.

"Я благодарю всех, кто помог нам уже сейчас обеспечить нашу систему ПВО, что позволяет обезвреживать часть российских ракет и беспилотников. Но! Одних только "шахидов" Россия заказала у Ирана 2400 — по данным нашей разведки", — сказал глава государства.

Поэтому Зеленский призвал президента США Байдена и канцлера Германии Шольца предоставить достаточное количество ракет к предоставленным системам ПВО и ПРО.

"Я бы просил, чтобы наши министры обороны обсудили это завтра в формате "Рамштайна", — уточнил он.

Президента Франции Макрона и премьера Италии Драги Зеленский просит зенитный ракетный комплекс SAMP/T.

"Они нужны уже в ближайшие месяцы", — подытожил президент.

Напомним, что Владимир Зеленский представил 11 октября на встрече G7 формулу мира, предусматривающую предоставление государству систем ПВО и ПРО, сохранение территориальной целостности и наказание для России.

По его словам, со вчерашнего дня россиянами применено более 100 крылатых ракет и десятки различных беспилотников.

Нашествие дронов

10 октября оккупанты ракетами и беспилотниками атаковали почти всю территорию Украины.

Так, над центральной Украиной летали иранские дроны-камикадзе, запущенные из Белоруссии. Над Кривым Рогом сбили два иранских дрона-камикадзе. И в Черкасской области противовоздушная оборона сбила два беспилотника.

Сегодня утром в соцсетях писали, что на границе Одесской и Николаевской областей сбили вражеские дроны.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, что от иранских дронов Украину может спасти Израиль, передав антидроновые ружья для борьбы с дронами-камикадзе.