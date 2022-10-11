Взрыв на Крымском мосту: сколько людей погибло

В результате взрыва на Крымском мосту, который соединяет оккупированный полуостров с РФ и был построен уже после незаконной аннексии 2014 года, погибли четыре человека, в том числе судья Арбитражного суда Москвы.

Об этом сообщили РосСМИ.

"Количество погибших во время теракта на Крымском мосту возросло до четырех, среди них судья Арбитражного суда Москвы", — говорится в источнике.

Взрыв на Крымском мосту: подробности

Напомним, что взрыв на Крымском мосту, соединяющий оккупированный полуостров с РФ и построенный уже после незаконной аннексии 2014 года, прогремел 8 октября около 6 часов утра.

Оккупационные "власти" Крыма также заявили, что движение по Керченскому мосту полностью закрыто. Готовится запуск паромной переправы через пролив. К ней уже начали собираться огромные очереди россиян, чтобы уехать с полуострова.

Позже кафиры показали, как выглядит сейчас поврежденный мост. Все было снято с такого ракуса, чтобы не шокировать реальностью россиян.

Между тем, в РФ сообщают о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту.

А вот советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен: взрыв устроили сами россияне. По его мнению, взрыв явился следствием противостояния между ФСБовцами и российским Минобороны.

Позже главный коллаборант и "гауляйтер" оккупированного полуострова Сергей Аксенов заявил, что автомобильное движение невредимыми полосами моста возобновили. Но только для легковых автомобилей и автобусов. Грузовики пока не пропускают.

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