Взрыв на Крымском мосту: сколько людей погибло

Число погибших возросло.
В результате взрыва на Крымском мосту, который соединяет оккупированный полуостров с РФ и был построен уже после незаконной аннексии 2014 года, погибли четыре человека, в том числе судья Арбитражного суда Москвы.
Об этом сообщили РосСМИ.
"Количество погибших во время теракта на Крымском мосту возросло до четырех, среди них судья Арбитражного суда Москвы", — говорится в источнике.
Взрыв на Крымском мосту: подробности
Напомним, что взрыв на Крымском мосту, соединяющий оккупированный полуостров с РФ и построенный уже после незаконной аннексии 2014 года, прогремел 8 октября около 6 часов утра.
Оккупационные "власти" Крыма также заявили, что движение по Керченскому мосту полностью закрыто. Готовится запуск паромной переправы через пролив. К ней уже начали собираться огромные очереди россиян, чтобы уехать с полуострова.
Позже кафиры показали, как выглядит сейчас поврежденный мост. Все было снято с такого ракуса, чтобы не шокировать реальностью россиян.
Между тем, в РФ сообщают о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту.
А вот советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен: взрыв устроили сами россияне. По его мнению, взрыв явился следствием противостояния между ФСБовцами и российским Минобороны.
Позже главный коллаборант и "гауляйтер" оккупированного полуострова Сергей Аксенов заявил, что автомобильное движение невредимыми полосами моста возобновили. Но только для легковых автомобилей и автобусов. Грузовики пока не пропускают.
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