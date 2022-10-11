Бедняков отправился в прифронтовые города Донетчины развозить хлеб: "Совсем рядом с домом"

Шоумен Андрей Бедняков побывал в прифронтовых городах Донецкой области, чтобы помочь местным жителям.

В своих сторис в Instagram телеведущий рассказал, что, отправился развозить продукты питания жителям Донецкой области. Подписи к фото и видео Бедняков написал по-русски, чтобы пользователи из России читали правду о войне.

Сильнейшие эмоции Андрей почувствовал, когда увидел стеллу Донецкой области.

Сторис Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

"Здесь даже воздух другой. Теплее. Совсем рядом с домом, но так далеко", – написал Бедняков.

Все это время, пока телеведущий вместе с другим волонтером уезжали из Днепра, началась массированная ракетная атака по всей Украине.

"По дороге в Авдеевку постоянно читаем новости. В салоне пахнет хлебом. Запах детства. Связь есть. Нервов и психики почти нет", — рассказал шоумен.

Сторис Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

В Авдеевке Бедняков познакомился с мальчиком, который продолжает болеть за донецкий футбольный клуб "Шахтер". Но в городе, находящемся на границе фронта, жители постоянно слышат взрывы.

"Война. Ноль. Разгружаем, не обращаем внимание на взрывы. Они близко. Они здесь всюду", — поделился телеведущий.

Сторис Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

В общей сложности среди местных жителей осталось всего людей 200. Большинство из них — это пожилые люди.

Сидят на скамейках. Глаза устали. Только слышат машину – выходят из подвалов», – рассказал Бедняков.

Сторис Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Было в этой поездке и счастливое воспоминание. Шоумен внезапно наткнулся на один из дворов ребят, которые играли в футбол и присоединился к уличной команде. Игроки рассказали, что российские оккупанты обстреливают город ракетами, из которых при разрыве рассыпаются металлические "иглы" похожую на дротики.

Сторис Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Кроме того, что Бедняков вместе с волонтером развозили хлеб и привезшие консервы, они выполняли поручения местных жителей. Так, например, люди просили отвести продукты или "передачи" для родственников и знакомых из соседних поселков и городов.

"Забрали 11 коробок. На них герб Украины. Муравьи. Грузим. Сажусь в бус. Возвращаюсь. Женщина нас крестит в воздухе. Улыбаюсь", — вспомнил Андрей.

Сторис Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Сторис Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

К сожалению, не во всех поселках местные жители могли выйти к волонтерам. В водяном телеведущем показалось, что людей вообще нет.

Сторис Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

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