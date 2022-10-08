Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрыв на Крымском мосту: в России сообщают о трех погибших

Дата публикации
Просмотры
14к
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Взрыв на Крымском мосту: в России сообщают о трех погибших

Фото: Associated Press

Личности погибших не установлены.

В российском Следственном комитете сообщают, что в результате взрыва на Крымском мосту 8 октября погибли три человека. По предварительной информации, это пассажиры легкового автомобиля, который был рядом с взорвавшимся грузовиком.

Об этом сообщает пресс-служба СК Российской Федерации.

Отмечается, что из воды уже извлечены тела двух погибших: мужчины и женщины. В настоящее время их личности не установлены.

Следователи установили данные грузового автомобиля и его владельца. Им оказался житель Краснодарского края. "По месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения авто и соответствующая документация", — говорится в сообщении.

"Взрыв" на Крымском мосту

На Крымском мосту 8 октября произошел пожар. Российские кафиры сначала сообщили, что занялась цистерна с топливом на поезде, но затем сообщили, что причина возгорания – подрыв грузовика. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил в инциденте "украинских вандалов".

Президент-диктатор Владимир Путин отреагировал на взрыв и поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия. Впоследствии в Кремле издали "методичку" об освещении российскими ОМП взрыва на Крымском мосту.

Не заставила себя ждать с комментариями и украинские власти. В частности, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов связал событие с днем рождения диктатора Путина, а глава Минцифры Михаил Федоров опубликовал шуточное фото из HIMARS у моста.

Читайте также:

Зеленский: Надо ставить на место террористов - десятки сел освобождены, скоро будем в Крыму

Зеленский: Надо ставить на место террористов - десятки сел освобождены, скоро будем в Крыму

Похожие темы:

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
14к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация