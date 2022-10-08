"Однозначно, есть паника": жители полуострова о "хлопке" на Крымском мосту

После масштабного пожара и взрыва на Керченском мосту проживающие в соседних населенных пунктах жители полуострова считают, что в скором времени начнется освобождение Крыма.

Об этом они рассказали ТСН.ua.

"Одни называют это освобождением, другие трактуют это не как военное вторжение ВСУ. Однозначно, есть паника. Например, мои знакомые почему-то не придумали ничего лучше, чем позвонить своим родственникам на материковую Украину и сказали сжечь российский паспорт. Однозначно и то, что много крымчан считают взрыв делом украинцев. Но такого, чтобы пока кто-то убегал из-за этого — лично я не вижу. Возможно, только россияне, приехавшие отдохнуть во время бархатного сезона", — сообщил на условиях анонимности один из жителей Крыма.

Напомним, 8 октября стало известно о взрыве на Крымском мосту, который вызвал масштабный пожар. Российские власти заявили, что вспыхнули семь цистерн с топливом из железнодорожного состава, кроме того, обрушилась часть дорожного полотна.

После взрыва на Крымском мосту оккупанты решили не продавать жителям товары первой необходимости больше трех килограммов в одни руки, чтобы "избежать искусственного ажиотажа".

Однако в оккупационной администрации Крыма уверяют, что запасов товаров первой необходимости на полуострове хватит сроком до 55 суток, а причин для повышенного спроса якобы нет.

Между тем "Российские железные дороги" (РЖД) объявили об остановке железнодорожного сообщения между временно оккупированным Крымом и Россией — все поезда на полуостров отменены, также прекращена продажа билетов на это направление.

А российские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что на автозаправках в Крыму образовались большие очереди. Российские власти уже приступили к работе по подвозу топлива на полуостров и уверяют, что Крым "полностью обеспечен" бензином и дизельным топливом, а запасов хватит минимум на 15 дней.

Справка:

Мост через Керченский пролив открыли в мае 2018 года, а уже через год Россия запустила им железнодорожное сообщение. С начала полномасштабного вторжения в Украину начали обсуждать идею уничтожения этого моста, потому что именно через него Россия опрокидывает подкрепление своей армии.

Россияне в Крыму открыли наполовину готовый Керченский мост

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