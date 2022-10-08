В возрасте 43 лет: известный экс-биатлонист совершил самоубийство

Бывший швейцарский биатлонист Симон Халленбартер покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает издание Blick.

Швейцарскому спортсмену было 43 года. Халленбартер совершил суицид во время своего отдыха с подругой в Австрии. По информации источника, в последнее время у него были проблемы с психикой.

Халленбартер начинал карьеру в лыжных гонках. Он был призером чемпионата Швейцарии по этому виду спорта. В биатлон Симон перешел в 2002 году. Швейцарец выступал на этапах Кубка мира по биатлону с 2004 по 2014 год.

Кроме того, Халленбартер принял участие в трех Олимпиадах (2006, 2010, 2014), а также восьми чемпионатах мира. После завершения карьеры он занимался бизнесом.

Ранее сообщалось, что колумбийский боксер скончался от полученных на ринге травм.

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